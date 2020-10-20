В минздраве объяснили, к кому при коронавирусе приедет «Скорая помощь» и кого положат в больницу

В скорую помощь рекомендуется звонить в том случае, если ваше состояние резко ухудшилось. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения Новосибирской области напоминает сибирякам о том, что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус, а также о том, как оказывается помощь пациентам с этим диагнозом.

Минздрав рекомендует при температуре и признаках ОРВИ оставаться дома и вызывать врача из поликлиники по месту жительства. Вызывать врача стоит, если вы заболели простудным заболеванием, у вас температура до 38,5 градусов, боль в горле, насморк, кашель, потеря обоняния и вкуса. Для оформления больничного листа необходимо дождаться на дому врача из поликлиники. Все рекомендации врача стоит обязательно выполнять, соблюдать постельный режим и пить как можно больше воды. Карантин соблюдать нужно минимум 14 дней.

Пациенты с легкой формой коронавируса получают такое же лечение, как и при ОРВИ, в основном, симптоматическое, а также, при необходимости, противовирусные препараты и антибиотики, если врач зафиксирует присоединение бактериальной инфекции. Сделать тест на коронавирус бесплатно могут согласно показаниям врача. Все желающие также могут пройти платные тестирование методом ПЦР и антител класса М и G к коронавирусу.

Госпитализировать пациентов с коронавирусом могут также только по показаниям врача. Сейчас приоритет при госпитализации — это необходимость кислородной поддержки и проведения интенсивной терапии. Это нестабильные, тяжелые пациенты с дыхательной недостаточностью.

В скорую помощь рекомендуется звонить в том случае, если ваше состояние резко ухудшилось, температура резко поднялась до 38,5 градусов, а частота дыхания стала выше, чем 22-24 вдоха за минуту, вам стало тяжело дышать. Вызвать скорую помощь можно по номеру телефона 112 или 03.

На коронавирусную инфекцию могут указывать такие симптомы, как: температура тела выше 38,5 градусов более трех дней, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса, сухой кашель, затруднение дыхания, боли в мышцах, конъюктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. Также важную роль играет возможный контакт с зараженным.

Если у вас есть какие-либо вопросы, связанный с коронавирусной инфекцией, вы можете задать их по этим номерам телефонов: Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43; горячая линия Роспотребназдора в Новосибирской области — 8-800-350-5060, 8(383)220-42-85 (в рабочие дни); Министерство здравоохранения РФ — 8-800-200-0-200; горячая линия «Стопкоронавирус» — 8-800-2000-112; горячая линия по коронавирусу в Новосибирской области -112.

Важную роль в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией играет профилактика. В качестве профилактических мер необходимо соблюдать социальную дистанцию, гигиену рук, обязательно носить маску в общественных местах. Людям старше 65 лет, особенно с хроническими заболеваниями, рекомендуют оставаться дома и ограничить контакты с людьми. Работающим пенсионерам рекомендуют перейти на дистанционный режим.

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