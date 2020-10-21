Андрей Травников рассказал, как Новосибирская область будет бороться с коронавирусом во время осенней вспышки

Андрей Травников на заседании Правительства 21 октября обсудил необходимость соблюдения всех ограничительных мер, связанных COVID-19. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании Правительства 21 октября обсудил необходимость соблюдения всех ограничительных мер, связанных COVID-19. Глава региона уверен, что именно строгое следование всем правилам может помочь предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

— Ситуация достаточно сложная, масштаб второй осенней волны коронавируса в Новосибирской области и в целом в стране и в мире больше, чем мы переживали весной, система здравоохранения региона работает с большой нагрузкой. Однако мы понимаем, что повторное введение ограничительных мер по аналогии с тем, как мы это делали весной, может быть губительно для региональной экономики, для функционирования многих предприятий и организаций из сферы бизнеса, поэтому на данный момент мы не принимаем дополнительных ограничительных мер за исключением отдельных точечных. В настоящее время правильная тактика — добиться соблюдения всех необходимых мер безопасности — это дезинфекция, масочный режим, карантинные мероприятия. Если ограничительные меры и будут вводиться, то только там, где обеспечить исполнение таких мер практически невозможно, — отметил Андрей Травников.

В качестве меры поддержки регионального здравоохранения, был составлен план развертывания дополнительных клинических мощностей, реализующийся в три этапа, первые два из которых — перепрофилирование клиник и дополнительная мобилизация коечного фонда в клиниках, не задействованных в лечении коронавирусной инфекции, — уже реализованы.

Медпомощь пациентам с коронавирусом и внебольничными пневмониями оказывают в 50 медорганизациях. Из них — 44 ковид-центра и 6 сортировочных учреждений для пациентов с неизвестным статусом. Мощность этой клинической базы на данный момент составляет 4509 мест. До конца октября дополнительно будет развернуто еще 560 коек. Кроме того, минздраву было поручено после введения в эксплуатацию нового здания перинатального центра держать его в резерве как потенциальный ковид-центр на 220 коек.

Одними из мер по противодействию коронавирусной инфекции стали ограничения времени работы для предприятий общепита, развлекательно-досуговых учреждений, предприятий сферы услуг — теперь они не могут работать по ночам, частичный перевод на дистанционное обучение учреждений среднего профессионального образования, а также двухнедельные каникулы для школьников. В регионе также продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим, а предприятиям и организациям было рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет. Людям в возрасте также советуют соблюдать режим самоизоляции дома.

Губернатор также напомнил о том, что руководителям местного самоуправления, а также предприятий и организаций необходимо строго следить за выполнением всех ограничительных мер. Ведь за весь период пандемии в нашем регионе удалось не допустить ни одного крупного очага заражения в трудовых коллективах.

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