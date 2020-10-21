«Куда исчезли 15 человек?»: новосибирский и федеральный оперштабы дали разные данные по заболевшим коронавирусом

В минздраве рассказали, почему произошел сбой в статистике по заболевшим коронавирусом. Фото: архив КП

В среду, 21 октября, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенов объяснила, почему новосибирский и федеральный оперштабы дали разные данные по заболевшим коронавирусом. Цифры не сошлись в статистике за 20 октября. Разница — 15 человек: в Новосибирске сообщили о 169 заболевших коронавирусом, а федеральный — о 184.

— Это была техническая ошибка, по какой причине, мы не знаем, — прокомментировала замминистра.

Подобная ситуация сложилась не только в Новосибирске, но и в других регионах данные местных оперштабов не сошлись с федеральными цифрами по заболевшим ковид. Сейчас устанавливают, что стало причиной сбоя.

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