В Новосибирске от коронавируса скончались три человека: что о них известно

От коронавируса за сутки умерли три человека. Фото: архив КП

В среду, 21 октября, стало известно о том, что еще три пациента инфекционного госпиталя скончались за последние сутки. Об этом рассказали оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 64 года, 65 лет и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 542 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимации находятся 123 человека, на ИВЛ — 27 пациентов.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 186 человек, выздоровели 92 пациента.

С начала вспышки коронавируса инфекцию обнаружили у 15506 человек, в том числе у 976 детей, выздоровели 13259 пациентов.

В связи с большим количеством заболевших коронавирусом региональное правительство приняло решение продлить каникулы школьников на две недели, а также ограничить работу ресторанов и клубов.

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