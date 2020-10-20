Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 октября 2020 года: заразились 957 детей

Врачи делают все возможное, чтобы одолеть заразу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 октября 2020 года оказались тревожными: за прошедшие сутки 169 человек заболели в Новосибирской области. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии COVID-19 заразились 15305 жителей региона. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

ПОЧТИ ТЫСЯЧА ЗАБОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ

За минувшие сутки было выявлено 7 заболевших коронавирусом детей, всего с начала вспышки заболевания COVID-19 выявили у 957 маленьких пациентов. В детскую больницу №3 госпитализировали 52 ребенка с диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на опасное заболевание.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Шестеро жителей Новосибирской области скончались от коронавируса всего за сутки. По данным оперативного штаба жертвами опасной болезни стали трое мужчин в возрасте 62 лет, 67 лет и 74 лет и три женщины в возрасте 67 лет, 68 лет и 72 лет. Общее число смертей в регионе составляет 539 человек.

В отделениях реанимации находятся 120 пациентов, в инфекционных палатах новосибирских больниц пребывает 3 490 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 45 пациентов, они не могут самостоятельно дышать.

БОЛЕЕ 300 ШКОЛЬНИКОВ С КОРОНАВИРУСОМ

В Новосибирской области закрыли на карантин лицей №2 в Краснозерском районе. Как уточнили в министерстве образования, всего в регионе 314 классов перешли на дистанционное обучение. Всего COVID-19 обнаружен у 435 человек, в том числе у 121 педагога и 314 школьников.

ВУЗЫ НА ДИСТАНЦИОНКЕ

Руководство НГТУ решило перевести студентов на смешанный формат обучения и проводить лекции и семинары на удаленке. Занятия будут проходить в системе электронного обучения DiSpace, разработанной в НГТУ. Студенты будут посещать только практические занятия в лабораториях, что должно снизить количество контактов.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 169 человек

Количество пациентов в реанимации: 120 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр «Красный факел» с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер.

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