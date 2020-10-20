В Новосибирской области из-за коронавируса закрыли лицей

В регионе 314 школьных классов перевели на дистанционное обучение. Фото: архив КП

Во вторник, 20 октября, министра образования Сергей Федорчук в связи со вспышкой коронавируса, рассказал о ситуации в детских садах и школа Новосибирской области.

Так стало известно, что полностью на карантин закрыт лицей №2 в Красноозерском районе. Больше в регионе ни одна школа не закрыта. На карантин отправляют отдельные классы: те, в которых у школьника или учителя диагностировали коронавирус.

— В Новосибирской области коронавирус в школах обнаружили у 435 человек, в том числе у 121 учителя и 314 учеников, — рассказал министр.

Известно, что 314 классов перешли на дистанционное обучение.

Также Сергей Федорчук сообщил о том, что на карантин закрыли полностью детский сад №435 в Новосибирске. Там коронавирус обнаружили у повара.

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