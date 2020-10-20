В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек: что о них известно

От коронавируса умерли еще шесть пациентов. Фото: архив КП

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что за последние сутки в инфекционном госпитале от коронавируса умерли шесть пациентов. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 67 лет и 74 года, и женщины в возрасте 67 лет, 68 лет и 72 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 539 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 120 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 45 пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 169 человек, выздоровели — 86 пациентов.

С начала вспышки инфекцию обнаружили у 15305 человек, в том числе у 957 детей, при этом выздоровели 13167 пациентов.

В Новосибирске на карантин закрыли детский сад. Там у повара диагностировали коронавирус. Также в Красноозерском районе на карантин ушел лицей №2.

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