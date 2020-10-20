Новый антирекорд: в Новосибирске коронавирусом заболели 169 человек за сутки

Коронавирус поражает все больше сибиряков.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Во вторник, 20 октября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 169 человек. Такого показателя не было за все время пандемии. Среди заболевших — 7 детей. Выписались из больниц тем временем еще 86 человек.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 15 305 человек, из них — 957 детей. 13 167 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 539 человек, — сообщили в оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 120 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 45 пациентов.
Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 52 человека: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 490 взрослых пациентов.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 105 пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 631 983 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 872 жителя области, для 50 232 человек меднаблюдение окончено.
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