«Обстановка неблагоприятная»: НГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

В Новосибирске еще один вуз перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Из-за вспышки коронавируса НГТУ НЭТИ переходит на смешанный формат обучения с 22 октября. Удаленно будут проводить лекции и семинары, а занятия в лабораториях будут преподавать студентам очно.

Дистанционные занятия будут проходить в собственной системе электронного обучения DiSpace, разработанной в НГТУ.

Сколько продлится такой формат работы, пока неизвестно: в вузе отмечают, что все зависит от обстановки в регионе.

— Ситуация в самом университете стабильная. Есть заболевшие студенты, но их не больше, чем в других вузах. Однако мы видим, как развивается ситуация в стране и в нашем городе, и не можем рисковать здоровьем наших студентов и преподавателей, их родных, да и просто жителей нашего города. В этот сложный период мы надеемся в том числе снизить нагрузку на городскую инфраструктуру: общественный транспорт, предприятия общепита, — отметил проректор по учебной работе Сергей Чернов.

Как сообщили в университете, прежде чем перейти на дистанционный формат обучения, в соцсетях провели опрос. Большинство студентов и преподавателей поддержали это решение.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что 28 сентября Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС — отправляет студентов на дистанционное обучение. Для студентов разработали памятку по организации учебного процесса удаленно. Также дистанционно учатся 224 класса новосибирских школ.

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