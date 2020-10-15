Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 октября 2020 года: рост заболеваемости и тысячи звонков в «скорую»

Ежедневно в "скорую" звонят около 2,5 тысяч человек Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил тревожные новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 октября 2020 года. За минувшие сутки врачи зарегистрировали 127 новых случаев заражения среди жителей региона. Всего с начала борьбы с COVID-19 в Новосибирской области заболели 14566 человек. Регион занимает 23-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ

Всего за сутки врачи подтвердили коронавирус у 16 детей в Новосибирской области. Общее число случаев COVID-19 маленьких пациентов с момента вспышки заболевания составило 914 человек. В детской городской больнице №3 находится 41 ребенок с подтвержденным диагнозом и подозрением на опасное заболевание.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПАЦИЕНТОВ В РЕАНИМАЦИИ

В Новосибирске от COVID-19 скончались 6 пациентов: двое мужчин в возрасте 62 лет и 74 лет, а также четыре женщины в возрасте 66 лет, 68 лет, 74 лет и 83 лет. По данным оперштаба, всего в регионе насчитывается 514 жертв опасного заболевания с начала эпидемии.

Количество пациентов отделений реанимации в инфекционных больницах Новосибирска продолжает стремительно расти. За минувшие сутки врачи отчитались о 121 больном, которым назначена интенсивная терапия. Не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ сразу 25 пациентов.

РИСК ЗАКРЫТИЯ ТЕАТРОВ

Новосибирские театры «Глобус» и «Первый театр» могут закрыться на карантин из-за второй волны коронавируса. Руководители отметили, что инфекции в коллективах нет, но рисковать здоровьем зрителей и персонала они не могут. Однако решение еще не принято и будет зависеть от ситуации в ближайшее время. Напомним, новосибирский драматический театр «Красный факел» уже приостановил показ спектаклей.

КОГДА ЗВОНИТЬ В СКОРУЮ

В минздраве Новосибирской области пояснили — вызывать «скорую» нужно в тяжелых случаях. Подозревать коронавирус можно, если температура 38.5 держится больше трех дней, заложен нос, есть конъюнктивит, озноб, исчезли обоняние и вкусы, появился сильный сухой кашель, стало трудно дышать, постоянно чувствуются слабость и боль в мышцах. Если это состояние резко ухудшилось — нужно звонить в «03».

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 127 человек

Количество пациентов в реанимации:121 человек

Количество классов на карантине: 209 школьных классов, 27 групп в детских садах.

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей.

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