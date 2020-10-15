В минздраве Новосибирской области рассказали, когда звонить в «скорую», если есть симптомы коронавируса

Медики рассказали, когда больному коронавирусом звонить в «скорую». Фото: Алена МАРТЫНОВА

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, когда пациенту, у которого есть симптомы коронавирус, стоит вызвать врачей «скорой помощи».

— Подозревать ковидную инфекцию можно в том случае, если температура 38.5 держится больше трех дней, заложен нос, есть конъюнктивит, озноб, исчезли обоняние и вкусы, сильный сухой кашель, трудно дышать, слабость и боль в мышцах. Если это состояние резко ухудшилось и стало тяжело дышать, стоит вызвать «скорую», — отметили в минздраве.

Напомним, врачи отмечают колоссальную нагрузку в связи с вспышкой коронавируса. Количество вызовов «скорой» увеличилось в шесть раз. Медики просят новосибирцев соблюдать меры профилактики инфекции: носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

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