Новый антирекорд: в Новосибирске за сутки коронавирусом заболели еще 127 человек

Коронавирусом с каждым днем заболевают все больше человек. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В четверг, 14 октября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 127 человек. Такой показатель — впервые за ближайшие три месяца. Среди заболевших — 16 детей. Выписались из больниц тем временем еще 96 человек.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 14 566 человек, из них — 914 детей. 12 797 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 513 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 121 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 25 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 41 ребенок: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 2 983 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 952 пациента.

Всего в Новосибирской области провели 604 482 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 418 жителей области, для 48 636 человек меднаблюдение окончено.

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