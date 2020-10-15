«Глобус» и «Первый театр» в Новосибирске могут закрыться из-за коронавируса

Директора театров рассказали о здоровье актеров. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирские «Первый театр» и «Глобус» могут закрыться на карантин из-за коронавируса. Пока их руководители отмечают: инфекции в их коллективах нет, но неприятного развития событий никто не отменял.

— Наше учреждение чисто от коронавируса, но ситуация меняется каждый день. Несомненно, рисковать здоровьем людей не стоит, главное — безопасность сотрудников и зрителей. Это видно на примере «Красного факела»: решение о его закрытии было непростым, но ситуация вынудила приостановить показ спектаклей, — рассказала изданию «Новая Сибирь» директор Новосибирского молодежного театра «Глобус» Татьяна Людмилина.

Руководитель «Первого театра» пока что тоже не уверена в завтрашнем дне.

— Мы в напряжении. Сотрудников с признаками ОРВИ отправляем на изоляцию, заказываем тесты для всей труппы. Положительных результатов на коронавирус в театре нет, на репетициях соблюдаем все меры предосторожности. Через неделю должна пройти премьера спектакля «Мультики», надеемся, все состоится, — говорит директор «Первого театра» Юлия Чурилова.

Напомним, ранее стало известно «Красный факел» закрылся из-за коронавируса на две недели до 26 октября. Болезнь обнаружилась у сотрудников театра, в том числе у актеров.

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