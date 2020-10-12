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Новосибирский театр «Красный факел» закрылся из-за коронавируса

Пока что для зрителей он останется закрытым на две недели
Алена КУЛЕШОВА
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Среди сотрудников театра тоже есть заболевшие коронавирусом люди.

Среди сотрудников театра тоже есть заболевшие коронавирусом люди.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Театр «Красный факел» в Новосибирске приостановил показ спектаклей из-за коронавируса. Пока что для зрителей он останется закрытым на две недели.

— Мы вынуждены принять непростое, но необходимое решение: с 13 по 25 октября включительно показы всех запланированных спектаклей театра «Красный факел» и «КаФе» приостанавливаются. Мы не считаем возможным в этот напряженный период, когда число заболевших коронавирусом в регионе растет, провоцировать массовое скопление людей и, разумеется, не имеем права рисковать и выпускать на сцену актеров, чувствующих недомогание. Нам очень тяжело вновь делать перерыв во встречах с вами, но это представляется наиболее верным шагом, — сообщили в пресс-службе театра.

Часть спектаклей будет отменена — билеты на них можно сдать согласно правилам возврата, на перенесенные спектакли будут действительны с сохранением мест.

Руководитель пресс-службы «Красного факела» Артем Ремнев также пояснил КП-Новосибирск, что коронавирус не обошел стороной и сотрудников театра, в том числе и актеров. Тем не менее, в театре все же надеются на то, что 26 октября им снова удастся вернуться к стандартному режиму работы, однако это будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

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