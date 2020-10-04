Артисты оперного театра отправились на карантин из-за коронавируса

В новосибирском оперном театре 82 работника находятся на карантине. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В новосибирском оперном театре 82 работника находятся на карантине. У 21 из них — подтвердился коронавирус.

— Чтобы уменьшить риски распространения коронавируса, руководство театра приняло решение о том, что перевести на удаленный формат работы артистов оперы, мимического ансамбля и артистов хора. Сейчас на больничном находятся в общем 82 работника. Из них61 человек по причине ОРВИ и других болезней, 21 случай подтвержденной инфекции COVID, в том числе трое артистов балетной труппы, они находятся дома и бессимптомно переносят заболевание. Всего среди сотрудников тесты сдали 735 человек, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе «НОВАТА»

В театре также отметили, что в помещениях ежедневно проходит санитарная обработка, а у сотрудников постоянно контролируют температуру и берут тесты на наличие инфекции. В случае подозрения на заражение, сотрудника и контактировавших с ним людей временно изолируют или переводят на удаленную работу. Все действия театра контролируются Роспотребнадзора. Поэтому, как отметили в пресс-службе, у зрителей контакт с заболевшими сотрудниками исключен.

Сейчас, в связи с отсутствием главного режиссера Вячеслава Стародубцева, который ушел на больничный с коронавирусом, были перенесены только его спектакли на Малой Сцене. Вячеслав Васильевич перенес заболевание в легкой форме, уже поправился и скоро будет в Новосибирске. Остальные спектакли состоятся согласно указанным в афише датам.

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