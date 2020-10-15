В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек: что о них известно

От коронавируса за сутки умерли шесть пациентов. Фото: архив КП

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще шесть пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины, им было 62 года и 74 года, и женщины в возрасте 66 лет, 68 лет, 74 года и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 513 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимацию госпитализирован 121 человек, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 25 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 127 человек, выписали 96 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 14566 человек, в том числе у 914 детей, выздоровели 12797 пациентов.

Напомним, до конца октября в Новосибирской области действует режим повышенной готовности. В регионе наблюдается подъем заболевших коронавирусом. Медики просят соблюдать правила безопасности: носить в общественных местах защитные маски и находиться друг от друга на расстоянии полтора метра.

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