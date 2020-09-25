«За Учителя ответишь, Иуда!»: на экс-последователя Виссариона напали с ножом сектанты

Полиция взяла Дмитрия под охрану. Фото: соцсети.

Дмитрий Кистерский, прослуживший «проповеднику» Виссариону 17 лет, заявил о покушении. Мужчина должен выступить на суде против Сергея Торопа, который сейчас сидит в новосибирском СИЗО. Теперь свидетель опасается за свою жизнь и показывает сообщения с угрозами, которые ему приходят в соцсетях. Кистерский уже написал заявление в полицию, а также рассказал КП-Новосибирск о том, как сложно обычному человеку противостоять сектантам и жить среди них.

Виссариона арестовали на 2 месяца. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ВИССАРИОН ПОДАРИЛ МНЕ ЧЕТКИ»

До всех этих событий Дмитрий Кистерский жил в Белоруссии. Примкнул к виссарионовцам в 1997 году. Узнал о «Церкви Последнего завета» от друзей. Ему так и преподнесли, что появился Христос на земле, а он почему-то поверил. Стал смотреть проповеди на видеокассетах, читать книги. Потом съездил на экскурсию в красноярский «Город Солнца» и окончательно решил перебираться в тайгу.

— Оформил документы, продал жилье, уволился с работы — я служил в УФСИН — и в конце 1999-го приехал в общину, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Кистерский. — На родине оставил родителей и даже семью. Правда, потом жена с дочкой сами ко мне переехали.

Жили сначала в селе Журавлево, потом — в Петропавловской, а последние годы и сейчас — в Тюхтятах.

— Я был, можно сказать, активным сектантом. Я один из трех человек, кому Виссарион подарил ценный подарок — четки, хотя я не жил на горе, как приближенные апостолы, — говорит Дмитрий. — Но я там часто бывал в качестве помогающего по дому, по хозяйству. Завтракал вместе с Виссарионом, был дружен с его бывшей женой Любой и служанкой.

Правда, законная супруга Дмитрия через несколько лет с ним развелась, попросив благословения у Виссариона. Лже-Иссус, как известно, не особо чтил узы брака, поэтому с легкой руки разрешил семье развалиться.

В общине усилили полицейские патрули. Фото: Дмитрий БУХАРОВ.

ПРОЗРЕЛ ЧЕРЕЗ 17 ЛЕТ

Долгие годы белорус, ставший сибиряком, верил в учение Виссариона. Мужчина, словно зомбированный, подчинялся внутренним законам и исполнял поручения. Реально думал — Христос!

— Занимался всем, чем занимались общинники: рубил лес, строил дома, — перечисляет экс-сектант. — Платил всевозможные десятины, двадцатины в их казну, регулярно вносил эту дань. Вернувшись с заработка, а по внутреннему закону мужчины могут работать только два месяца в году, сдаешь 10 процентов в церковь, а 20 процентов — в единую семью, в которой состоят очень активные адепты. Единая семья — это костяк в каждой деревне, где-то 400 человек. Эти взносы совсем не добровольные, как сейчас пытается объяснить Виссарион. Все обязательно несут ему деньги. Идеология тут такая. Если не сдашь — тебя накажут: объявят неверующим и изгонят из общины. Люди этого боятся и платят.

Дмитрий теперь и сам не понимает, как купился на весь этот обман и поддался внушению. А главное — так долго был слеп и не видел, что на самом деле Сергей Тороп никакой не боженька, а обычный аферист, а может, даже и страшнее…

— Его идеология — это ложь, — считает Дмитрий. — Тороп учил нас находить положительное, оправдывать все: любые поступки и события. Видя какую-то несправедливость, грязь, финансовые аферы, я исполнял его слово — все оправдывал. И однажды, когда чаша терпения переполнилась, я понял, что невозможно во все это верить и терпеть преступления. Я вышел из этой секты и стал открывать людям глаза на то, что происходит. Только многие теперь в глаза называют меня Иудой.

Вторая жена экс-адепта ушла от него именно по этой причине. Она преданная фанатка Виссариона и жить с предателем секты не стала.

«ДИМОЧКА, ОТКРОЙ!»

Но даже разочаровавшимся и прозревшим сектантам сложно покинуть это место и начать новую жизнь в другом городе или вернуться на родину. Люди, можно сказать, уже корнями проросли в сибирской тайге. В конце концов тут дом, огород и хозяйство.

— Из общины вышел, но остался тут. Не обращаю внимания, что вокруг меня оголтелые фанатики, которые слепо идут исполнять прихоти этого чудика. Не собираюсь никуда уезжать, я хочу здесь жить, — уверяет бывший виссарионовец. — Мне постоянно угрожают в соцсетях, при личных встречах в автобусе, на улице, в магазине.

Дмитрий считает, что его просто-напросто травят. Ведь обычных жителей в деревне раз-два и обчелся, основная масса — адепты. Сейчас мужчина работает охранником в местной школе, но и там все непросто.

— Школа, где я работаю, полностью поглощена виссарионовской сектой. Директор — виссарионовец и делает все, чтобы сектантская идеология процветала. Выживает меня всячески, — продолжает мужчина.

Обстановка в селе особенно накалилась после ареста Торопа и его приближенных. От словесных угроз недоброжелатели перешли к решительным действиям.

Бывшему виссарионовцу теперь постоянно угрожают. Фото: соцсети.

— Накануне ночью на меня было совершено нападение, — утверждает Дмитрий. — Меня разбудили в 3 часа ночи стуком в окно. Я спросил: «Кто?» Женский голос сказал: «Димочка, открой!» Думаю, вдруг пожар, беда. Оделся быстро, но на всякий случай взял с собой газовый баллончик, вышел на крыльцо. А там двое мужиков. Первый подбегает, бьет меня в грудь кулаком — я ему в ответ. Кто-то кричит: «Тебе не жить! За Учителя ответишь и за школу!» На меня кидается второй, у него в руке нож. Я ему из баллончика — в глаза, он завыл, согнулся. Второй сделал мне подсечку, я упал. Тот схватил ослепшего, и они вместе убежали. Пока я поднялся, нашел очки на земле, смотрю — на перекрестке стоит машина, они в нее запрыгнули и уехали. Вызвал участкового, следователя, написал заявление. Виссарион и его сподвижники боятся, что я много знаю, был свидетелем преступлений, которые происходили на моих глазах, и могу рассказать об этом на суде.

В правоохранительных органах корреспондентам «КП» факт нападения подтвердили и уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье «Побои», проводится расследование. Потерпевшего взяли под охрану сотрудники полиции. Также выставлены на дежурство круглосуточные патрули во всех населенных пунктах, где живут последователи «Церкви последнего завета». Дмитрий вполне обоснованно боится за свою жизнь и рекомендует журналистам быть осторожнее. Он считает, что эти люди ни перед чем не остановятся, и вспоминает очень давний случай, который активно обсуждался в общине.

— В 1990-х годах сюда с инспекцией приезжал депутат Госдумы Виталий Савицкий, он тогда возглавлял Комитет по связям с религиозными организациями, — описывает Дмитрий Кистерский. — Общался с людьми, наблюдал, а потом перед отъездом заявил Виссариону, что на заседании Госдумы расскажет обо всех нарушениях. Уже тогда здесь происходило непонятно что. И вдруг выясняется, что до заседания депутат не дожил. На него по дороге домой сначала покушались в гостинице, обстреляв номер, но чиновника в нем не было. А потом произошло странное ДТП, в котором Савицкий погиб. У них такие щупальца — во всех эшелонах власти достанут…

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