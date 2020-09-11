Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 сентября 2020 года: кому поставят вакцину от COVID-19 раньше всех

Первые прививки от коронавируса получат врачи "скорой помощи" Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 сентября 2020 года: за прошедшие сутки в регионе появилось 53 новых заболевших с диагнозом COVID-19 . Всего с начала эпидемии в Новосибирской области был зарегистрировано 11994 случая заболевания коронавирусом. Новосибирская область по-прежнему занимает 20-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 12 сентября 2020 года.

РОСТ ЗАБОЛЕВШИХ СРЕДИ ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки шестеро детей заболели коронавирусом в Новосибирске. В предыдущие дни рост детской заболеваемости составлял 1-2 ребенка. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии коронавирус выявляли у 710 детей. В детской больнице №3 находятся 16 маленьких пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

СМЕРТНОСТЬ ОТ COVID-19

Два пациента инфекционных больниц вчера скончались от коронавируса. По информации оперативного штаба, жертвами заболевания стали 49-летний мужчина и 52-летняя женщина. Всего в регионе умерли от коронавируса 389 человек.

ЕЩЕ ОДИН КЛАСС ОТПРАВИЛИ НА

В Новосибирске продолжают закрывать классы на карантин — дети не могут учиться вместе из-за заболевших родителей. В школе №165 по домам отправили один из 10-х классов, после того, как папа одной из учениц заболел COVID-19. Сейчас девочка сдает анализы. А одноклассники перешли на дистанционное обучение.

ВРАЧИ НА ПЕРЕДОВОЙ

В Новосибирскую область привезут 10 тысяч штаммов вакцины от коронавируса — первыми прививаться будут врачи, всего более 5 тысяч медработников. Прививка двухкомпонентная: сначала ставят первую дозу, а через три недели — вторую.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 53 человека

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.

Театры: Откроются с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: откроются с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

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