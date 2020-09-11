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В Новосибирске еще один класс закрыли на карантин из-за коронавируса: заразу подцепил отец школьницы

Дети будут учиться дистанционно, пока не будет готов анализ самой девочки
Галина СИМОНОВА
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Дети будут учиться дистанционно, пока не будет готов анализ самой школьницы.

Дети будут учиться дистанционно, пока не будет готов анализ самой школьницы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске еще в одной из школ закрыли класс на карантин из-за того, что отец одной из учениц заболел коронавирусом. Дети будут учиться дистанционно, пока не будет готов анализ самой школьницы.

— Действительно один из 10 классов у нас закрыт на карантин. Причина в том, что у отца одной из наших учениц подтвердился коронавирус. Соответственно, с утра вторника у нас класс был закрыт, поскольку необходимо выяснить, есть ли диагноз у девочки. Пока что дети учатся в дистанционном формате. Сейчас девочка сдает анализы, когда их результат будет известен, мы уже будем принимать окончательное решение: либо закрывать класс на 14-дневный карантин, либо дети спокойно выйдут на учебу, — рассказал КП-Новосибирск директор школы № 165 Максим Давыдов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как на карантин закрылись классы еще в пяти учебных учреждениях: школе №13, школе №91, экономическом лицее, гимназии № 13 и в кадетском корпусе.

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