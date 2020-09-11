В Новосибирской области от коронавируса умерли мужчина и женщина: что о них известно

От коронавируса за сутки умерли еще двое. Фото: архив КП

В пятницу, 11 сентября, стало известно о том, что в Новосибирской области за последние сутки от коронавируса умерли еще два пациента. Об этом рассказали у оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще два пациента — мужчина в возрасте 49 лет и женщина, ей было 52 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 389 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимацию госпитализированы 33 человека, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ — 3 пациента.

Также за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 53 человек, выздоровели 63 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 11 994 человек, в том числе у 710 детей, выздоровели 10 775 пациентов.

В Новосибирской области режим повышенной готовности продлили до конца сентября. Почти все ограничительные меры, касающиеся угрозы распространения опасной инфекции, сняли. По-прежнему новосибирцы должны находиться в защитных масках в общественных местах.

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