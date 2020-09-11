В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 53 человек: выздоровело больше

Коронавирусом за сутки заболели еще 53 человека. Фото: архив КП

В пятницу, 11 сентября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что коронавирус за последние сутки обнаружили еще у 53 человек, при этом выздоровело 63 пациента, умерли два человека: мужчина и женщина.

— В регионе зафиксировано 11 994 случаев COVID-19, в том числе инфицированы 710 детей, выздоровели 10 775 пациентов, к сожалению, умерли 389 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 33 человека, на ИВЛ — 3 пациента.

В регионе продолжают снимать ограничительные меры, принятые из-за угрозы коронавируса. С 12 сентября начнут работать кинотеатры. Но в общественных местах по-прежнему необходимо быть в защитных масках. Скорее всего, эта мера продлится до весны следующего года, сообщают региональные власти.

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