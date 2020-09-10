Открытие кинотеатров в Новосибирске: губернатор назвал точную дату

Рассказываем, когда состоится открытие кинотеатров в Новосибирске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, когда состоится открытие кинотеатров в Новосибирске. Губернатор Новосибирской области объявил, что кинозалы заработают уже в ближайшую субботу.
— С 12 сентября разрешаем возобновить работу театров и кинотеатров, с соблюдением рекомендуемых Роспотребнадзором мер. Об этом уже подписано постановление, — сообщил губернатор региона Андрей Травников.
В кино, театры и концертные зала зрители будут допускаться только в защитных масках. Сотрудники культурных заведений будут проводить всю необходимую санитарную обработку.
Напомним, пока в Новосибирске режим повышенной готовности продлен до 30 сентября. По-прежнему действует обязательное ношение масок в общественных местах и транспорте, но большая часть ограничений снята.
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