Открытие кинотеатров в Новосибирске: губернатор назвал точную дату

Рассказываем, когда состоится открытие кинотеатров в Новосибирске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда состоится открытие кинотеатров в Новосибирске. Губернатор Новосибирской области объявил, что кинозалы заработают уже в ближайшую субботу.

— С 12 сентября разрешаем возобновить работу театров и кинотеатров, с соблюдением рекомендуемых Роспотребнадзором мер. Об этом уже подписано постановление, — сообщил губернатор региона Андрей Травников.

В кино, театры и концертные зала зрители будут допускаться только в защитных масках. Сотрудники культурных заведений будут проводить всю необходимую санитарную обработку.

Напомним, пока в Новосибирске режим повышенной готовности продлен до 30 сентября. По-прежнему действует обязательное ношение масок в общественных местах и транспорте, но большая часть ограничений снята.

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