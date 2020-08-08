Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 августа 2020 года: умерли еще четверо заболевших

Всего в регионе зарегистрировано 10 130 случаев заражения Ковид-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 9 августа 2020 года, увы, не радуют. Всего в регионе зарегистрировано 10130 случаев заражения, известно, что в числе заболевших – 594 ребенка.

Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 9 августа 2020 года.Фото: Сервис "Яндекс"\https://yandex.ru/covid19/stat

УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ И ЗАБОЛЕВШИХ

Согласно последнему сообщению областного оперштаба, за прошедшие сутки было выявлено 99 новых случаев заболевания . При этом достаточно высоко и количество выздоровевших – за последние сутки их было 84. Всего в регионе от коронавируса выздоровели 8 426 пациента.

СМЕРТНОСТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЕЛИКА

За последние сутки от коронавируса скончались еще 4 человека. В оперштабе рассказали, кто они. Известно, что погибшие - мужчина в возрасте 40 лет и женщины, им было 66 лет, 69 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 273 человека.

ШКОЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ

Замминистра образования Новосибирской области рассказал о том, как должен быть построен процесс обучения школьников после выхода с карантина. Среди основных рекомендаций – минимизировать пересечение детей из разных классов друг с другом. Их занятия и перемены должны проходить в разное время и в одном кабинете. За исключением предметов, требующих специальных условий. Замминистра отметил, что учреждение, где санитарные требование не будут соблюдаться, могут быть привлечены к административной ответственности.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 99 человек.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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