Обучение в школах с 1 сентября 2020 года: что изменится какие ограничения введут

Рассказываем, как будет построено обучение в школах с 1 сентября 2020 года. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Рассказываем, как будет построено обучение в школах с 1 сентября 2020 года. Первое сентября все ближе и многих педагогов, школьников и их родителей волнует этот вопрос. О том, как будут учиться сибирские школьники после выхода с карантина, изданию Сибкрай.ru рассказал замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

— Школам придется составлять расписание уроков и звонков так, чтобы уменьшить контакты между классами. Занятия будут проводиться в одном кабинете, кроме тех предметов, которым требуются спецусловия, как, например, физкультура или химия. Время начала занятия и перемены должны быть подобраны индивидуально для каждого класса, общих перемен быть не должно, — пояснил Владимир Щукин.

По словам замминистра, те образовательные учреждения, в которых не будут соблюдаться требовании главного санитарного врача, могут быть привлечены к административной ответственности.

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