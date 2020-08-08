От коронавируса в Новосибирской области умерли еще четыре человека: что о них известно

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 4 человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще четыре человека. Об этом сообщили сегодня, 8 августа, в областном операштабе.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 40 лет и женщины, им было 66 лет, 69 лет и 74 года. Всего, за весь период пандемии, в регионе от коронавируса скончалось 273 человека, — пояснили в оперштабе.

Сегодня также стало известно о том, что Ковид-19 за последние сутки заразились 99 человек. Всего в регионе зарегистрировано 10 130 случаев заболевания. Выздоровело за последние сутки 84 человека. Под медицинским наблюдением находятся 398 жителей региона, 32 674 человек уже были сняты с меднаблюдения. Кроме того, известно, что за последние сутки было зарегистрировано 1294 обращения людей с ОРВИ. Госпитализировано было 23 человека.

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