В Новосибирской области от коронавируса выздоровели еще 84 пациента

В Новосибирской области за последние сутки выявлено еще 99 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области за последние сутки выявлено еще 99 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело за аналогичный период времени 84 пациента. Всего в регионе зарегистрировано 10 130 случаев заражения Ковид-19, из низ 594 — дети. С выздоравлением было выписано всего 8 426 пациентов.

— В отделениях реанимации сейчас находятся 62 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов. За последние сутки от коронавируса скончались еще 4 человека. С подозрением на коронавирус было госпитализировано 46 детей, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 158, — сообщает областной оперштаб.

Всего в Новосибирской области проведено 344 386 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 398 жителей региона.

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