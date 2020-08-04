Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 5 августа 2020 года: болеют меньше ста человек в сутки
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 августа 2020 года таковы: по данным оперативного штаба, в регионе выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. С начала вспышки в Новосибирской области диагноз подтвердился у 9749 человек, в числе у 567 детей. Новосибирская область по-прежнему остается на 15-м месте в общероссийском рейтинге распространения COVID-19.
Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 5 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»
СПАД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
В Новосибирске снизилась заболеваемость коронавирусом — количество новых случаев заражения в сутки уже меньше ста человек. Притом в регионе сохраняется высоких темп по излечению от COVID-19. По данным оперативного штаба за прошедшие сутки, в Новосибирской области 102 пациента выздоровели и были выписаны из больниц домой. Общее количество излечившихся выросло до 8108 человек с начала вспышки заболевания.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19
Пять пациентов инфекционных больниц скончались от COVID-19 за прошедшие сутки. В оперативном штабе сообщили информацию о жертвах тяжелого заболевания — это пятеро мужчин в возрасте 60 лет, 64 лет, 70 лет, 71 год и 72 года. Всего в регионе зарегистрирована 251 смерть от коронавируса.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:
Общее число зараженных за день: 95 человек.
Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.
Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.
Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.
Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.
Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.
Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.
Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.
Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».
Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.
Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.
Фитнес-центры: закрыты.
Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа
Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.
Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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