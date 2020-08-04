В Новосибирской области от коронавируса скончались пять мужчин: что о них известно

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:18:19+03:00

От коронавируса за сутки умерли 5 мужчин в возрасте. Фото: архив «КП»

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Во вторник, 4 августа, стало известно, что в Новосибирской области за последние сутки от коронавируса умерли пять мужчин в возрасте 60 лет, 64 лет, 70 лет, 71 года и 72 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 251 человек. Печальную новость сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Сейчас в реанимации находятся 76 человек, на ИВЛ — 24 пациента, — рассказали в оперштабе. — За сутки коронавирус диагностировали еще у 95 человек, выздоровели 102 пациента.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 9 749 человек, в том числе инфицированы 567 детей, при этом выздоровели 8 108 пациентов.

В регионе постепенно снимают ограничения. В понедельник, 3 августа, губернатор разрешил работать уличным аттракционам. Ранее возобновились тренировки спортсменов и репетиции актеров. По-прежнему закрыты фитнес-клубы, также запрещено проводить массовые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU