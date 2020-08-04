В Новосибирской области от коронавируса скончались пять мужчин: что о них известно
Во вторник, 4 августа, стало известно, что в Новосибирской области за последние сутки от коронавируса умерли пять мужчин в возрасте 60 лет, 64 лет, 70 лет, 71 года и 72 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 251 человек. Печальную новость сообщили в оперштабе регионального правительства.
— Сейчас в реанимации находятся 76 человек, на ИВЛ — 24 пациента, — рассказали в оперштабе. — За сутки коронавирус диагностировали еще у 95 человек, выздоровели 102 пациента.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 9 749 человек, в том числе инфицированы 567 детей, при этом выздоровели 8 108 пациентов.
В регионе постепенно снимают ограничения. В понедельник, 3 августа, губернатор разрешил работать уличным аттракционам. Ранее возобновились тренировки спортсменов и репетиции актеров. По-прежнему закрыты фитнес-клубы, также запрещено проводить массовые мероприятия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»