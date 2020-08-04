В Новосибирской области коронавирусом заболели меньше ста человек: выздоровело больше

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:29:10+03:00

Коронавирусом за последние сутки заболели меньше ста человек. Фото: архив «КП»

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

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Во вторник, 4 августа, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что коронавирус за сутки диагностировали еще у 95 человек, при этом с выздоровлением выписали 102 пациентов, к сожалению, умерли 5 человек: все они мужчины в возрасте. В реанимации находятся 76 человек. На ИВЛ — 24 пациента.

— По данным оперативного штаба на утро 4 августа в регионе зарегистрировано 9 749 случев заражения коронавирусом, в том числе инфицированы 567 детей. 8 108 пациентов выписаны с отрицательными результатами, — говорится в сообщении оперштаба.

Разрыв между заболевшими коронавирусом и выздоровевшими постепенно уменьшается. Ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, снимают, но не сразу, чтобы не усугубить эпидобстановку.

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ИСТОЧНИК KP.RU