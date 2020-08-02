Спасенной в 40-градусные морозы кошке поставили новые лапы

Василиса едва не погибла из-за живодеров в Тобольске: они облили животное и оставили погибать на морозе. Местные доктора, увидев, что стало с кошкой, предложили усыпить. Но волонтеры не согласились, а горожане стали собирать деньги на протезы. Получилось больше 200 тысяч рублей. О том, как кошку вновь поставили на ноги, — в материале КП-Новосибирск.

Неизвестные облили кошку водой на морозе - ветеринарам пришлось ампутировать лапки. Фото:предоставлено Анастасией Уткиной

«ОБЛИЛИ ВОДОЙ И БРОСИЛИ НА МОРОЗЕ»

Василиса чуть не погибла на морозе — бедное животное бросили умирать зимой 2019 года на улицах Тобольска. Кошка выживала в подвале дома, пока в мае ее не нашли волонтеры. Тобольские ветврачи предложили усыпить не ходячее животное.

— Может быть, кто-то облил ее водой и оставил умирать на морозе, но она смогла выжить. Волонтерам отказали в лечении, ссылаясь на то, что кошка безнадежная и без лап не выживет. Изуродованные, отмороженные лапки и хвост пришлось ампутировать сразу, подушечки передних лап постепенно отмерли, их тоже пришлось убрать, — рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта «Право на жизнь» Анастасия Уткина.

В Новосибирске Василиса встретила знаменитого кота Рыжего - но вскоре сама стала звездой соцсетей в Тобольске. Фото: предоставлены Анастасией Уткиной

Казалось, жизнь кошки-инвалида станет мучением. Но вскоре в Тобольске узнали историю новосибирского кота Рыжего, который первым в мире получил протезы всех четырех лап. Зоозащитники решили во что бы то ни стало вернуть лапы и Василисе — обратились в клинику «Бэст».

— На поездку в Новосибирск, анализы и первые протезы собирали чуть ли не всем Тобольском, вышло около 200 тысяч рублей. Протезирование сделали несколько месяцев назад, но вернуться домой помешал коронавирус, пришлось Василисе подождать обратной дороги, — поделилась Анастасия Уткина.

КОШКА СТАЛА ЗНАМЕНИТОСТЬЮ

В клинике Василиса познакомилась с Рыжим, и тут вспыхнула кошачья любовь. К сожалению, безответная: новосибирский кошак влюбился по самые усы, а гостья вела себя скромно и пугливо. Две недели назад животное вернулась в Тобольск уже знаменитостью — видео с историей спасения кошки посмотрели десятки тысяч человек по всей России.

— Протезы буквально подарили Василисе новую жизнь. Кошка стала больше двигаться, вышла из депрессии и проявляет интерес ко многому в доме. Но лоток по-прежнему игнорирует, дважды в день по расписанию мы носим ее на песок, — говорит тобольский волонтер Анастасия Уткина. — Теперь мы мечтаем подарить кошке протезы передних лап.

Вернув лапы, Василиса вновь наслаждается жизнью. Фото: предоставлены Анастасией Уткиной

Напомним, новосибирская ветеринарная клиника прославилась на всю Россию благодаря истории Рыжего — первого в мире кота, которому сделали протезы на всех четырех лапах. Кот-инвалид показал себя настоящим пиратом — принялся сбегать от врачей на улицу. Зато принес клинике всемирную известность, и за два года ветеринары поставили протезы более чем 30 собакам и кошкам. А недавно ветврачи решили лечить котов от ожирения и открыли фитнес с водной беговой дорожкой для домашних любимцев.

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