«Вот это гонщик!»: новосибирские врачи поставили протез коту, попавшему под трамвай, а он умудрился износить его за полгода

Новосибирские ветеринары спасли кота, который попал под трамвай и лишился задней лапки. Взамен врачи клиники «БЭСТ» разработали «прыгучий» протез. Он позволил животному жить обычной жизнью, охотиться на птичек и мышей и лазить по подоконникам. Однако в погоне за добычей кот Кокос износил силиконовую лапку, как гонщик на «Формуле-1».

Кокос поступил в клинику «БЭСТ» после происшествия на дороге: попал под трамвай, но выжил и даже приполз за помощью к людям.

Кот смог сам добраться до дома. Фото: предоставлено Татьяной ЯКОВЛЕВОЙ.

- Мы живем в частном доме. Кокос каждый вечер уходил гулять, но с утра всегда приходил и будил меня, лез «целоваться». В один из июньских дней он не вернулся, потом я нашла его у ворот дома с перебитой лапой, он почти километр полз домой… Я в слезах бросилась звонить ветеринарам, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Яковлева, хозяйка кота.

Кота спасли, а вот часть его лапы - нет. Но предложили владельцам решение - протез. Кошачий ортопед Сергей Горшков разработал его за месяц. Через пару недель после операции протез прижился, а кот будто и забыл про свои злоключения.

Раненого выхаживала его хозяйка и ветеринары. Фото: предоставлено Татьяной ЯКОВЛЕВОЙ.

- Процесс лечения занял два месяца. Кота поставили на лапы, радовались за его восстановление. Но недавно хозяева вновь принесли Кокоса в клинику - он успел износить силиконовую подушечку на лапке, пока ловил мышей на даче и прыгал по дому. Внешняя часть протеза выглядела как гоночная покрышка! Мы поставили новую лапку, и кот снова ускакал. Вернее, был выписан из клиники. Мы смеялись, что его надо было назвать Рэмбо, а не Кокос, - шутит Сергей Горшков.

Семья Яковлевых говорит, что кот не чувствует себя инвалидом. Даже на трех своих и одной искусственной лапе Кокос продолжает шкодить и даже освоил прыжки с высоты более метра. В доме живут еще два кота и шпиц, но они поглядывают на подвижного Кокоса с опаской.

Ветеринары смогли спасти лишь часть лапы, но этого оказалось достаточно. Фото: предоставлено Татьяной ЯКОВЛЕВОЙ.

- Британцы - это сильная порода. Другой кот на его месте мог бы и не выдержать, загрустил бы. После несчастного случая мы поставили глухой забор, чтобы кот не сбегал на улицу и чтобы не пострадал снова, - говорит Татьяна Яковлева. - И мы очень благодарны врачам, которые вернули коту полноценную жизнь.

Напомним, новосибирский ветеринар Сергей Горшков первым в России начал протезировать безлапых кошек и собак, впервые в мире вернул коту сразу четыре ампутированные лапы. За два года в клинике, где он работает, провели уже 30 подобных операций.

Теперь кот гоняет младшего собрата по дому, а также сторожит огород. Фото: предоставлено Татьяной ЯКОВЛЕВОЙ.

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