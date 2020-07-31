Я худею! В Новосибирске появился фитнес для толстых котов — восьмикилограммовый Ляля стал первым клиентом

Пока люди на самоизоляции скучают по гантелям и беговым дорожкам, их питомцы, наоборот, могут подтянуть свою лохматую форму. В Новосибирске появилась водная беговая дорожка для котов и собак. А 13-летний кот Ляля стал первым мяукающим клиентом этого своеобразного фитнеса. «Комсомолка» понаблюдала, как Лялю заставляли худеть.

Ольга и ее «сын» ждут приема у врача. Фото: Анна ПАШАГИНА.

ЧТО НЕ ТАК С МИЛЫМ ЖИРОБАСОМ

Тренажер находится прямо в ветклинике. Внешне он похож на аквариум — наполовину заполнен водой, но вместо дна натянуто беговое полотно. Уровень воды для каждого животного подбирается индивидуально. Перед забегом Лялю взвешивают. Его хозяйка Ольга не без труда поднимает кошачью тушу и бухает на весы. Цифры на экране доползли до 7 килограммов 900 граммов.

Контрольное взвешивание. Фото: Анна ПАШАГИНА.

— Перевес налицо, — качает головой доктор клиники «Бэст» Диана Кротенко. — Для каждой породы существуют определенные рамки. У Ляли порода тайская, поэтому он должен весить не больше 5 кило. Значит, будем худеть!

— Я пыталась регулировать его питание. Бесполезно, — держит ответ за жиробасика хозяйка Ольга. — Он начинает обижаться, когда ему не дают еды. Может еще и за второй кошкой, которая у нас живет, доесть… Последняя надежда на тренажеры…

Попытка надеть на животное шлейку. Фото: Анна ПАШАГИНА.

ПУТЬ К СТРОЙНОСТИ

Вообще, водная дорожка — не только для толстых животных. Ляля — первый кот, который на нее ступил. Но до него были собаки, которые лишним весом как раз не страдали.

— Они проходили реабилитацию после нейрохирургических и ортопедических операций. А еще на этой дорожке тренируют спортивных собак к соревнованиям, — рассказала КП-Новосибирск ветеринар Диана Кротенко.

Водная беговая дорожка - лучший помощник для похудения. Фото: Анна ПАШАГИНА.

Но вернемся к нашему коту. Пока врач рассказывает о тренажере, хозяйка пытается привить Ляле любовь к спорту, заманивает его в этот аквариум. Кот при виде воды орет.

— Не хочет расставаться с лишними килограммами, — шучу я.

Ольга решила поманить толстячка едой. Но аппетит у Ляли пропал — не реагирует на хрустящие подушечки сухого корма, которые должны заманить его на тренажер. В итоге все решаем силой: берем тяжелого Лялю и ставим перед фактом. Вернее, на тренажер.

Ляля без остановки кричал: «Мяу!». Фото: Анна ПАШАГИНА.

500 МЕТРОВ ПО ВОДЕ

— Сейчас мы выставим минимальную скорость 0,2 километра в час и будем ее понемногу прибавлять. Посмотрим, как будет комфортнее нашему пациенту, — говорит офигевшему от всех приключений Ляле врач. — Вообще, для новичков мы советуем такой режим: три захода на дорожке по три минуты. Животное должно привыкнуть и освоиться на тренажере.

10 минут уговоров со стороны Ольги и решительные действия врача заставили Лялю сделать заветные шаги к похудению. На дорожке кот провел даже больше положенного — 30 минут.

Кот прошел 500 метров! Фото: Анна ПАШАГИНА.

— За это время он прошел 500 метров, — подсчитала ветеринар Диана. — Для первого раза неплохой результат. Если кот перенесет стресс нормально (при этих словах Ляля недобро взглянул на врача. — Пим. авт.), то дорожку нужно будет посещать один или два раза в неделю. В питании лучше отдать предпочтение сухому корму, потому что его можно дозировать. И конечно давайте худеть!

Ольга переживает, чтобы Ляля не начал ей мстить. Фото: Анна ПАШАГИНА.

После тяжелого фитнеса Диана вытерла кота и завернула в пеленку, как младенца. Восьмикилограммовый кулек отправился на руки к хозяйке. В глубине души она надеялась, что кот не начнет ей мстить в новые босоножки. У Ляли же были свои планы на этот вечер…

Обязательная уборка тренажера. Фото: Анна ПАШАГИНА.

КСТАТИ

Как понять, что вашему коту нужно похудеть?

КП-Новосибирск обратилась за советом к зоодиетологу Ирине Тепляковой. Она рассказала, как понять, что ваш домашний питомец набрал лишний вес и что с этим делать.

— Никаких формул из серии «вычитаем из роста вес» нет, ведь все зависит от породы. Поэтому первое правило — визуальная оценка. В идеальном состоянии у животного не должны торчать ребра и кости (это признак истощения), но живот и не должен быть округлым. Если у кота или собаки круглые бока, появилась вялость, усталость, одышка — стоит бить тревогу. И пересматривать питание. Если животное генетически склонно к ожирению, то лучше остановиться на натуральном питании, а не на готовых кормах. Добавлять в рацион легкие, нежирное мясо. Крупами кормить не нужно, но можно давать питомцу немного фруктов или овощей. К примеру, грушу, цукини, тыкву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/793724" frameborder="0"></iframe> Восьмикилограммовый кот Ляля худеет на водной дорожке.Анна ПАШАГИНА, Татьяна СОЛОВОВА

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