«Любит пожрать и себя»: хозяйка выставила на продажу кота-жиробаса за 400 тысяч рублей

— В наличии жирнокот. Сиамский, большой, в количестве одна штука. Редкий голубой окрас. Глаза в кучу, одна лишняя хромосома. Функции: порвал четыре дивана, пятый в процессе, ежедневно дарит подарок в ботинки, дважды в день обижает кошку, ловит птиц за окном, производит шерсть в количестве 1 килограмм в неделю. Любит себя и пожрать, — такое объявление появилось на Авито.

Этот кот любит только себя. Фото: личный ахив.

Его автор жительница Новосибирска Ольга, она же владелица крупного кота по кличке Ляля. Животное с ней живет давно. И каждый месяц хорошо объедает семейный бюджет. По подсчетам Ольги, на корм для Лели за 13 лет ушел почти миллион рублей.

Никто и подумать не мог, насколько силько вымахает Ляля. Фото: личный архив.

— Я взяла его котенком за 300 рублей по объявлению. Понравились его голубые глаза, тогда они были не в кучу, а наоборот в разные стороны. Искала именно такого, тайской породы, по-другому она еще называется сиамской. Никто не думал, что он станет таким огромным, — рассказала КП-Новосибирск Ольга. — Вообще, максимальный их вес достигает 5 кило, но Ляля стал гигантом уже в восемь месяцев. Аппетит у него очень хороший. Сейчас котик весит 10 килограммов.

Ольга взяла Лялю, когда ему было месяц, она влюбилась в его голубые глаза. Фото: личный архив.

Сибирячка рассказывает, что пробовала посадить на диету упитанного друга, но ничего не вышло: котейка обижается, если его не кормят. И мстит.

— Мстит прямо нам в ботинки! Поэтому Ляле сложно отказать. Он может даже сам в шкаф залезть, достать пакет с кормом, вскрыть его, — описывает обжору Ольга. — Когда мы привозим его на дачу, он идет на охоту. В день может принести пять мышей, как-то съел двух белок, остались только хвосты. При этом он абсолютно неагрессивный. Людей любит, но вот к животным беспощаден: у нас еще живет кошка, так он бьет ее каждый день.

Ляля стал гигантом уже в восемь месяцев. Фото: личный архив.

Кстати, с кошками у кота не задались отношения, хотя в юности и были.

— Кошка забеременела от него и чуть не померла. Потомство Ляли тоже было большим, такие огромные котята, что кошке пришлось делать кесарево. После этого мы Лялю кастрировали от греха подальше, — говорит Ольга.

По подсчетам Ольги, на корм для Лели за 13 лет ушел почти миллион рублей. Фото: личный архив.

После объявления Ольге поступает много звонков, но не с предложением купить питомца, многие просят посмотреть вживую на кота-жиробасика. Но сибирячка призналась КП-Новосибирск, что никому не отдаст своего любимца, а объявлением она просто хотела привлечь внимание к своему аккаунту на Авито, там она продает всякие безделушки.

— Нет человека, который бы этого котика любил больше, чем я, — нежно говорит Ольга. — Никому его не отдам. Конечно, это был прикол.

Сибирячка пробовала посадить на диету упитанного друга, но ничего не вышло: котейка обижается. Фото: личный архив.

Кстати, Ольга не единственная, кто веселит публику своим объявлением.

Например, недавно на Авито продавали усы мейнкуна. Набор из 50 штук стоил 500 рублей. А был случай, когда шуточное объявление обернулось выгодной сделкой. Так, житель Благовещенска продал кота за пять миллионов рублей жительнице Новосибирска. По его версии кот был уникальным: «С редчайшим даром общения с потусторонним миром. Видит привидения, духов, астральные сущности. Умеет с ними общаться, блокировать или усиливать их действие. Может определять и лечить все мыслимые и немыслимые болезни, привлечет мужей и жен, отвадит любовниц, притянет удачу и богатство», — говорилось в объявлении. После того, как хозяин животного получил 5 миллионов в фразу «притягивает богатство» многие поверили.

В день Ляля может принести пять мышей, как-то съел двух белок, остались только хвосты. Фото: личный ахив.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Это аномальный вес!»

Редакция КП-Новосибирск поинтересовалась у ветеринаров, почему кот вырос до таких размеров. По мнению врачей, размеры кота аномальные. Такое чаще встречается среди кастрированных животных, так как у них меняется метаболизм. Но Ляля стал огромным до того, как ему сделали операцию. Наш вопрос специалистов поставил в тупик, им стало интересно вживую посмотреть на Лялю.

Ветеринары говорят, что вес кота аномальный, они хотят увидеть его вживую. Фото: личный архив.

— Конечно, мы вынуждены сейчас говорить абстрактно, потому что не видели самого кота. Большим кот может быть по нескольким причинам: ожирение, заболевания или кастрация. С болезнями кот бы столько времени не прожил. Скорее всего, это его такая особенность, но 10 килограммов — аномальный вес для котов, — рассказал КП-Новосибирск ветеринар Сергей Горшков.

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