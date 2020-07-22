«Хвост трубой — бегом на фитнес»: показываем, как собак тренируют на единственной в Сибири водной дорожке
В ветеринарной клинике «Бэст» в Новосибирске появился новый тренажер для собак — первая беговая дорожка на воде. Четвероногие тренируются в небольшом бассейне, пока их держат за поводок.
— Это уникальная услуга для нашего города и Сибирского региона. Занятия на водной беговой дорожке необходимы питомцам, страдающим ожирением, а еще это отличный способ подготовить спортивных собак к соревнованиям и выставкам. И просто возможность поддерживать питомца в отличной физической форме, — сообщили в «Инстаграме» клиники. Там же выложили видео первых тренировок.
Другого такого тренажера в Сибири нет. Фото: vetklinikabest
Ветеринар клиники Сергей Горшков рассказал КП-Новосибирск, что занятие с реабилитологом на таком тренажере стоит 1200-1500 рублей.
— В Сибири это точно единственная водная беговая дорожка. Это самое лучше, что есть для собак после нейрохирургических и ортопедических операций, питомцев с остеоартритом и другими заболеваниями. Бег на дорожке позволяет пациенту восстановиться быстрее в два раза, — рассказал КП-Новосибирск ветеринар.
Работа водного тренажера для собак.
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ИСТОЧНИК KP.RU