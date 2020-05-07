«Днем бранятся, а вечером засыпают на одном диване»: коронавирус свел кота и кошку на протезах

Кошка Дымка с протезами вместо лапок почти два месяца живет в новосибирской ветклинике. Врачи починили ее протез, но коронавирус мешает попасть домой. Власти Кузбасса запретили выезжать из региона, и хозяйка не может забрать кошку домой. Дерзкая британка переполошила всю клинику - гоняет еще одного местного обитателя - Рыжего, отпихивает от мисок. Но вечером животные мирятся и делят один диван. Как живет первая в мире пара котов-инвалидов - в материале КП-Новосибирск.

Первая в мире пара котов на протезах появилась в Новосибирске. Фото: предоставлено Ниной ПОЛОСУХИНОЙ.

ЖЕРТВЫ ОБМОРОЖЕНИЯ

Первым в мире котом с протезами на всех лапах стал бродяга Рыжий. Три года назад котейка отморозил себе конечности в Томске - тихо лежал и умирал на улице. Если бы не волонтеры и добрый доктор Сергей Горшков из Новосибирска, так и замерз бы насмерть. Рыжего подобрали заботливые люди и увезли в другой город на лечение и протезирование. Встав на искусственные лапы, Рыжий завоевал место талисмана клиники - врачи оставили его жить прямо там, не стали подыскивать семью.

Вторая подобная история случилась в Новокузнецке. Два года назад Нина Полосухина нашла обмороженную кошку Дымку в снегу - бедное животное едва спасли от смерти, но кузбасским врачам пришлось ампутировать все лапы до середины. Будущее Дымки казалось мрачным, однако женщина вышла на новосибирскую ветклинику «БЭСТ» - и тот же самый хирург-ортопед Сергей Горшков повторил опыт, пришил кошке «новые ножки». С мая по октябрь 2019 года Дымка восстанавливалась в клинике и вышла оттуда уже сама - на четырех металлических лапах. Тогда их пути с Рыжим пересеклись впервые.

Британку сердобольная Нина забрала к себе домой, в Новокузнецк. Так и жили они там, у робокошки появилась своя страничка в «Инстаграме», подписчики в социальных сетях.

О бывшем друге по несчастью - Рыжем - Дымка, наверное, и не вспоминала, просто радовалась жизни. Кошка стала такой резвой и прыгучей, что в этом году сломала переднюю лапку. Титановый протез излишне оголился, и потребовалась помощь доктора. Пришлось вернуться в клинику, чтобы поменять насадку на протезе.

Дымка - дама с характером. Фото: предоставлено Ниной ПОЛОСУХИНОЙ.

«РЫЖИЙ, ПРИВЕТ!»

В середине марта 2020 года хозяйка отвезла кошку в Новосибирск, вернулась домой - и оказалась на самоизоляции. Коронавирус внес поправки в жизнь Нины. С 14 апреля губернатор Кемеровской области ввел запрет на выезд по личным делам, и хозяйка кошки не смогла вернуться за Дымкой в Новосибирск.

- Увезла ее в клинику 11 марта. Думала, на 2 - 3 недели, и вот уже май. Нужно было поменять насадку на протез, а еще была проблема с кожей на правой лапке, - рассказала КП-Новосибирск Нина Полосухина. - Очень скучаю по Дымке. Общаемся только по скайпу. Она меня узнает: сразу, как видит, начинает своим коротким хвостиком вилять.

Между тем Дымка даром времени не теряет - установила в клинике свои порядки. Теперь британка с характером пытается защитить территорию от старого друга - гоняет его по клинике и идет к кормушке первой. Но вечером Рыжий и Дымка спят на диване вместе - ссоры как будто и не бывало.

Дымка - местная знаменитость. Фото: предоставлено Ниной ПОЛОСУХИНОЙ.

Дымка по характеру дерзкая и не боится ни котов, ни людей. Британка может дать себя погладить, а может и укусить в ответ. Так и в ссорах с Рыжим протезы не использует, но старается ухватить оппонента зубами. Оба - и кот и кошка - стерилизованы, но это не мешает им выяснять отношения в паре.

- Дымку все любят, она у нас звезда. Мы с ней ездили на передачу Первого канала, она свободно гуляла по студии, телекамер не стеснялась. Любит залезть кому-нибудь в сумку, прыгать по столам… Нельзя ей слишком много свободы давать. На ночь ее стараются закрыть в клетку, не то перебудит всю клинику, - говорит Нина Полосухина.

Протезы Дымке установили в Новосибирске. Фото: предоставлено Ниной ПОЛОСУХИНОЙ.

СКОРО ДОМОЙ

Как бы с Рыжим ни было хорошо, в Новокузнецке кошку Дымку ждет хвостатая подруга Мася, которую Нина тоже нашла на улице. В Кузбассе у нее любящая семья - дети и внуки Нины смотрят на животное с протезами как на чудо. Хоть Дымка и не участвует в выставках кошек, но среди местных кошатников - знаменитость.

- У Дымки свой блог, но там мало подписчиков. Хотя люди мне регулярно пишут, звонят: «Как там ваша кошка?» Я ничего не пожалею для Дымки, сейчас мы будем покрывать долг - 60 тысяч рублей за операцию. Но время трудное, и в ветклинике всегда дают. Ветврачи сделали справку, что мне нужно забрать животное из больницы - только так можно покинуть регион. Надеюсь увидеть Дымку в субботу, - добавляет Нина Полосухина. - Как только заберу ее - Рыжий опять станет в клинике главным.