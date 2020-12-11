Пьем вино и жуем капусту: ученые и врачи объяснили, каким должен быть «коронавирусный» корпоратив

От традиционных конкурсов на «коронавирусном» корпоративе лучше отказаться. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во многих регионах власти уже приняли решение, что новогодним корпоративам быть, и кафе и рестораны, хоть и с ограничениями, продолжили работу. Мы попросили вирусологов и врачей объяснить, каким должен быть идеальный новогодний корпоратив и как сделать его безопасным.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК МОЖНО СОБРАТЬ В РЕСТОРАНЕ?

Если у вас большая компания, то забудьте о том, чтобы пытаться всех поместить за сдвинутыми столами: расстояние между ними должно быть минимум 1,5 метра.

— В зале могут собраться не более 50 человек, при этом на одного человека должно приходиться не менее 4 квадратных метров, — пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

Люди должны находиться в масках (разумеется, за исключением того момента, когда они едят).

— Я бы советовал также использовать рециркулятор воздуха и обязательно проветривать помещение, потому что в душном замкнутом пространстве вирус распространяется намного быстрее, — рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

ЧТО ЛУЧШЕ ПИТЬ?

Прежде всего избавьтесь от соков и газировки на праздничном столе и не добавляйте их в коктейли.

— Во всех соках, особенно в магазинных, огромное количество сахара, и это не пойдет на пользу вашему организму, учитывая, какой стресс он испытает в новогоднюю ночь, — советует аддиктолог Ксения Богатых. — В идеале лучше заменить их минералкой или обычной водой.

Хорошо было бы отказаться в новогоднюю ночь и от крепкого алкоголя, тем более что спирт в борьбе с вирусом не помощник.

— То, что благодаря водке вы сможете убить вирус, если он попадет в организм, — миф. Коронавирус проникает глубоко в клетки организма, а спирт туда просто не доберется, — говорит Артем Стрельников, заместитель главного врача клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии.

Поэтому врачи советуют остановить свой выбор на красном или белом сухом вине.

— В нем много антиоксидантов, которые помогают укреплять стенки сосудов, — комментирует Ксения Богатых. — Если вино кажется вам немного крепким, то можно разбавить его водой.

ЧЕМ ЗАКУСЫВАЕМ?

Помните песню «Несчастного случая»: «Там снова съедаем тазик салата, в салате лежит килограмм майонеза, что вкусно, а главное, очень полезно». Врачи категорически против: постарайтесь обойтись при приготовлении блюд без майонеза.

— Майонез — это лишние жиры, которые не пойдут на пользу организму. Запеките мясо в собственном соку или приготовьте его на гриле с минимальным использованием масла — это будет идеальное основное блюдо. Дополните его овощами, — рекомендует Ксения Богатых.

Выбирая фрукты на стол, не ограничивайтесь только цитрусовыми.

— Да, безусловно, апельсины содержат витамин C, который укрепляет организм. Но я бы посоветовала сделать упор на разнообразие, чтобы в организм попало как можно больше полезных микроэлементов, — добавляет Ксения Богатых.

И еще обязательно позаботьтесь о том, чтобы на столе была квашеная капуста.

— Она стимулирует работу кишечника, который отвечает за иммунитет. Так что это будет идеальной закуской. Можно вместе с ней поставить на стол и маринованные перцы, — предлагает Ксения Богатых.

БУХГАЛТЕР ЛИДА УТАНЦЕВАЛА ОТ КОВИДА?

Корпоратив — это не только застолье. Ваш отдел бухгалтерии наверняка тоже любит отжигать под Верку Сердючку. Но во время пандемии дискотеки в опале.

— Нет таких танцев, где люди не находились бы рядом, а значит, велика вероятность передачи вируса, — уверен Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины. — Так что лучше проведите этот корпоратив, общаясь с коллегами за праздничным столом.

Но если вы все-таки хотите пуститься в пляс, то устройте небольшую дискотеку на свежем воздухе.

— На открытом пространстве все-таки есть возможность соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, в отличие от танцевального пятачка в помещении, — рассуждает Артем Стрельников, заместитель главного врача клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии. — Но опять же — никаких медленных танцев, во время которых нужно находиться рядом.

А КАРАОКЕ МОЖНО?

Любителей спеть «Владимирский централ» или «Хочешь сладких апельсинов» на корпоративе хоть отбавляй. Но эту забаву ковидобезопасной не назовешь.

— Решетка на микрофоне пористая, а это значит, что, даже если вы попробуете протереть ее антисептиком (а это, кстати, в принципе не со всеми микрофонами можно сделать, при этом не испортив устройство), полностью от вируса все равно не избавитесь. Соответственно, велик риск заболеть, — резюмирует Артем Стрельников.

Так что если вы хотите попеть, то обеспечьте каждого собственным микрофоном.

— И на сцену нужно будет выходить по одному, чтобы не заразиться коронавирусом во время дуэта с больным человеком, — напоминает Артем Стрельников.

КСТАТИ

Какие конкурсы проводить?

Ну и какой корпоратив без традиционных конкурсов «Лопни быстрее шарик» или «Успей сесть на стул»? Обычно на сцене во время таких игр находятся как минимум пять — семь человек, и социальную дистанцию они, конечно, не соблюдают. Значит, велик риск заболеть, а потому от подобных конкурсов лучше отказаться.

— Замените эти конкурсы на игры, по условиям которых есть возможность соблюдать социальную дистанцию. К примеру, «Крокодил», когда один человек выходит и пытается показать слово жестами, а другие его отгадывают. Или в «Мафию», где участники спокойно могут сидеть на расстоянии друг от друга, — перечисляет Артем Стрельников. — Берегите себя и будьте здоровы!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Доктор, а бокальчик шампанского можно?»: врачи рассказали, что есть и пить в новогоднюю ночь тем, кто поставил вакцину от коронавируса

Эксперты не сошлись во мнении о сухом законе после прививки, но дали совет, как не навредить организму (подробнее).

Спасут ли нас рябина, ополаскиватель для рта и спирт от ковида: вирусолог комментирует «народные средства»

Оказывается, зеленым чаем и черноплодной рябиной человек может себе навредить, а вот эхинацея, которой все боялись, поможет укрепить иммунитет (подробнее).

Вирусолог объяснил, убьет ли русская зима COVID-19

Профессор Александр Чепурнов рассказал, как будет вести себя коронавирус в холода (подробнее).

В «Векторе» нашли чудо-гриб, который помогает побороть коронавирус

Вы не поверите, но лекарство от заразы все это время росло на березе (подробнее).

10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцах

В медицинских боксах «Вектора» проходит очередной этап вирусологического эксперимента. Действие препарата от коронавируса проверяют на людях (подробнее).

«Болел тяжелее, даже попал в больницу»: ради эксперимента ученый заразился коронавирусом во второй раз

Новосибирский профессор рискнул собственным здоровьем и рассказал, что чувствует человек, болеющий ковидом повторно, а также какие выводы уже могут сделать вирусологи (подробнее).

«Жили в бункере, ели бризоль, играли в мафию»: как испытывали на добровольцах новую вакцину от коронавируса из «Вектора»

Ученые проверяют очередное средство против «ковида». Один из добровольцев, подставивших плечо под экспериментальную прививку, рассказал, как провел три недели в Центре вирусологии под Новосибирском (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru