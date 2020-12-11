В новосибирской туберкулезной больнице, где медсестры издевались над детьми, назначили новую заведующую

В больнице, где били детей, появился новый руководитель. Фото: стоп-кадр

В пятницу, 11 декабря, стало известно о том, что в детском филиале областной туберкулезной больницы, где медсестры били детей, назначили нового руководителя. Прежнего после разгоревшегося скандала уволили.

— Заведующей стала Татьяна Крошина, врач-педиатр, организатор здравоохранения с большим стажем, сейчас она заканчивает профподготовку по фтизиатрии, — рассказала КП-Новосибирск главный врач областной туберкулезной больницы Анна Пятибратова.

Кроме того, Анна Пятибратова сообщила, что изменилось в работе медучреждения после скандала.

— Теперь в больнице работает в два раза больше нянечек, чем раньше, появились воспитатели. Также принят на работу педагог-психолог. Он будет работать как с персоналом больницы, так и с детьми, — рассказала КП-Новосибирск Анна Пятибратова.

Уже закуплены камеры видеонаблюдения. На следующей неделе начнется монтаж системы слежения.

Как рассказала КП-Новосибирск Анна Пятибратова, сейчас решается вопрос, где поставят видеокамеры. Ранее сообщалось, что наблюдение будет вестись не только в коридорах, но и палатах. По слова главврача областной туберкулезной больницы, ставить видеокамеру в палате не совсем этично, к тому же, если вдруг систему видеонаблюдения взломают, и данные с камер попадут преступникам, больницу могут привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, жесткость медсестер вскрылась после того, как женщина из соседней палаты сняла видео с издевательствами над детьми. На одном ролике медработник хватает девочку за волосы и силой кидает на постель, на втором уже другая женщина бьет мальчика по спине.

Кадры вирусом разнеслись по соцсети. Возмущенные увиденным люди требовали наказание для медсестры. На обеих женщин завели уголовное дело.

Кроме того, после скандала в детском отделении новосибирской туберкулезной больнице, где били детей, завели уголовное дело на руководство медучреждения. Следователи установят, кто из должностных лиц допустил жестокость медсестер, которые поднимали руку на детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ребенок рыдал и забивался под кровать»: медсестра поднимала за волосы и швыряла трехлетнюю девочку в новосибирской больнице.

Видео с издевательствами над малышкой сняла одна из мам, оказавшаяся вместе с детьми в соседней палате. (подробнее)

Еще одна жертва: родители семилетнего мальчика требуют наказать медсестру из новосибирской туберкулезной больницы, где произошел скандал.

На видео попало, как женщина ударила по голове ребенка, который не спал во время сончаса. (подробнее)

«Как могли допустить такое»: на руководство новосибирской больницы, где били детей, завели уголовное дело.

Следователи выясняют, кто допустил жестокость медсестер к детям и вовремя не пресек издевательства. (подробнее)

Медсестрам предъявили обвинение за издевательства над детьми в новосибирской туберкулезной больнице.

Их обвиняют в ненадлежащем выполнении обязанностей и жестоком обращении. (подробнее)