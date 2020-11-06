«Ребенок рыдал и забивался под кровать»: медсестра поднимала за волосы и швыряла трехлетнюю девочку в новосибирской больнице

Медсестра измывалась над беззащитной малышкой. Фото: стоп-кадр.

ЧП произошло в детском отделении Новосибирской областной туберкулезной больницы: там медсестра подняла руку на трехлетнюю девочку — схватила ребенка за волосы, швырнула на кровать, хлестала по щекам. Ребенок бился о кровать так, что в соседней палате казалось, что по стене бьют железной трубой. На шум отреагировала одна из мам: она тайно сняла ролик об издевательствах над девочкой, и придала всю ситуацию огласке. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

«МЕДСЕСТРА КАЗАЛАСЬ ТАКОЙ ДОБРОЙ»

Ирина вместе с двумя детьми оказалась в туберкулезной больнице в конце октября: принимала их та самая медсестра, которая потом и станет героиней скандального видео.

— Она такой доброй казалась, улыбалась моим детям, — рассказала КП-Новосибирск Ирина. — Я даже подумать не могла, что она может бить детей!

Спустя несколько дней внимание Ирины привлек жуткий шум из соседней палаты, где лежали маленькие дети одни, без родителей.

— Мне показалось, что дети нашли какую-то железяку и били ей по стене — такой гул стоял. Я решила посмотреть в окошко между стенами — что там происходит, — продолжает Ирина. — Увидела, что медсестра, которая нас принимала, бьет девочку, которой на вид года три, по щекам. А ребенок этот даже толком говорить не может, и просто ревет. Я сначала подумала, что неправильно поняла, что случилось: ну никак у меня в голове не укладывалось, что медсестра может так поступить.

«ДАЖЕ С КОТЕНКОМ ТАК НЕ ОБРАЩАЮТСЯ»

Ирина решила разобраться, что все-таки происходит в соседней палате. Перед сончасом приставила к окошку между палатами свой мобильный, чтобы он снимал все происходившее, а потом посмотрела видео.

— Я была в шоке от увиденного: медсестра схватила ребенка за волосы, протащила девочку по комнате и швырнула на кровать. Да так с котенком даже не обращаются, не то, что с детьми, — рассказала КП-Новосибирск Ирина.

Женщина уверена: такое происходило уже не раз:

— На видео только то, что я засняла! А еще я слышала, как ребенок забивался под кровать и плакал, видимо, такая же история происходила, — говорит Ирина. — И знаете, после той медсестры в палату приходила другая, она жалела ребенка — видимо, знала, что творит ее коллега.

Сейчас проверку по этому делу проводят Следственный комитет, ппокуратура и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

ОФИЦИАЛЬНО

«Медсестру уволили»

Вот как прокомментировали ситуацию в Министерстве здравоохранении Новосибирской области:

— Для расследования инцидента, произошедшего в филиале ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница» в настоящий момент создана совместная комиссия Минздрава Новосибирской области и Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко. Медицинская сестра отстранена от работы, готовится приказ об ее увольнении. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям медицинской сестры.

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Следственный комитет проводит проверку (подробнее).

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