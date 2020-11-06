«Схватила за волосы и швырнула на кровать»: медсестра била трехлетнюю девочку в новосибирской больнице

Медсестра схватила ребенка за волосы и бросила на кровать. Фото: личный архив.

Скандал произошел в новосибирской детской туберкулезной больнице: одна из мам,попавшая туда с двумя детьми на обследования, сняла видео с издевательствами медсестры над маленьким ребенком.

- Началось все с того, что я в семь утра проснулась и услышала сильный стук - будто железом ударили об стену моей палаты. В соседней палате лежат дети, поэтому я решила посмотреть в окошко соседней палаты - не случилось ли беды. Увидела, что бежит девочка, а медсестра ловит ребёнка за волосы и бьёт по лицу, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка Ирина. - Я сначала подумала, может, я ошиблась, и решила поставить на сончас камеру. Увидела в записи, что она хватает ребенка за волосы и бросает на кровать. Для меня это был шок!

Сейчас Следственный комитет проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.