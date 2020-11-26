Медсестрам предъявили обвинение за издевательства над детьми в новосибирской туберкулезной больнице

Медсестрам, издевавшимся над детьми в туберкулезной больнице, предъявили обвинение.

В Новосибирске продолжают расследовать уголовное дело в отношении двух медсестер туберкулезной больницы. Женщины били детей, которые не спали во время сончаса. Как сообщили в СК по Новосибирской области, медработникам предъявили обвинение.

В отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением». Максимальное наказание по этой статье - до трех лет лишения свободы. Расследование уголовных дел продолжается.

Жесткость медсестер вскрылась после того, как женщина из соседней палаты сняла видео с издевательствами над детьми. На одном ролике медработник хватает девочку за волосы и силой кидает на постель, на втором уже другая женщина бьет мальчика по спине.

Кадры вирусом разнеслись по соцсети. Возмущенные увиденным люди требовали наказание для медсестры.

Кроме того, после скандала в детском отделении новосибирской туберкулезной больнице, где били детей, завели уголовное дело на руководство медучреждения. Следователи установят, кто из должностных лиц допустил жестокость медсестер, которые поднимали руку на детей.

В скоро времени в больнице установят камеры видеонаблюдения. Ими оснастят палаты и коридоры.

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