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Ещё одна жертва: родители семилетнего мальчика требуют наказать медсестру из новосибирской туберкулезной больницы, где произошел скандал

На видео попало, как женщина ударила по голове ребенка, который не спал во время сончаса
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Медсестра, которая ударила ребенка, не знала, что мамочка из соседней палаты все записала. Фото: личный архив.

Медсестра, которая ударила ребенка, не знала, что мамочка из соседней палаты все записала. Фото: личный архив.

История с медсестрой-садистской из детского отделения Новосибирской областной туберкулезной больницы получила не самое лучшее продолжение. Как оказалось, она в клинике такая не одна: другая медсестра тоже подняла руку на маленького пациента. И снова попалась только благодаря видео. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

Жестокость медсестры вскрылась благодаря все той же мамочке из соседней палаты, которая обнародовала видео, как работница в белом халате хватает за волосы ребенка и швыряет ее на кровать.

— После случая, когда медсестра ударила девочку, я несколько дней в сончас ставила свой телефон к окошку между палатами, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка Ирина. — И сняла видео уже с другой медсестрой: она била по голове мальчика, который лежал в своей кровати и не спал во время сончаса. После этой выходки я больше провинившуюся медсестру не видела.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось найти родителей мальчика: они в шоке от увиденного:

— Сыну семь лет, у него — генерализованный туберкулез. В больнице он лежит один, потому что родителям с детьми такого возраста находиться не положено, — рассказала КП-Новосибирск мама ребенка. — Я была в ужасе, когда увидела в соцсетях на видео своего мальчика и что его бьют. Эту медсестру из ролика я видела первый раз.

То, что с ребенком что-то происходит, мама мальчика поняла, когда говорила с сыном по телефону:

— Он звонит каждый день, всегда говорит, что у него все хорошо. Но три дня назад он пожаловался, что у него болит глаз — вроде как синяк у него появился. Пыталась расспросить сына, откуда синяк, но ребенок сказал, что не знает, — говорит сибирячка. — Я бы с радостью забрала его из этой больницы, но сына не выпишут — у нас тяжелый случай туберкулеза, частые рецедивы, поэтому руки связаны. И для меня это кошмар!

Сейчас родные мальчики хотят добиться, чтобы медсестру наказали:

— Как вообще такое могло случиться: дети и так отрезаны от мира, из-за пандемии родителей не видят, им тяжело, а над ними еще и издеваются, — возмущается мама пострадавшего мальчика.

Юристы тоже советуют семье не пускать ситуацию на самотек:

— Медику грозит наказание по статье 116 УК РФ «Побои» — до двух лет лишения свободы, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист Кинстантин Зиновьев.

Тем временем Следственный комитет уже начал разбираться в истории со второй жестокой медсестрой из туберкулезной больницы:

— В ходе следствия будет дана правовая оценка этому факту, — пояснила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Это было не в первый раз»

Мы попросили посмотреть оба видео из туберкулезной больницы психолога Алену Махову: вот как она прокомментировала увиденное.

— Посмотрите внимательно на реакцию детей: только при виде медсестры они разбегаются и прячутся на своих кроватях. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что насилие к ним применялось не в первый раз, и женщин этих они боятся. Причем медсестры явно не одни там такие — это принятое, как норма, поведение. Не бывает такого, что добрый коллектив, и один там условно урод. Это коллективное поведение, они друг у друга это видят и перенимают, и это очень страшно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Туберкулезные больницы — самые закрытые»

Это обращение на своей страничке в «Фейсбуке» написала общественница Марина Аксенова:

- Видео, которое сегодня прорвало соцсети и вызвало шквал негодования нормальных людей, которые понимают, что маленький, больной ребенок требует внимания и заботы, а не вот это вот все... Ужасно, что взрослый человек допускает вообще возможность так себя вести. Но знаете, что? Я безмерно благодарна человеку, который все это заснял и выложил, спасибо большое! Потому как, туберкулезные больницы для нас, общественников, самые закрытые учреждения, в которые фиг попадешь. Мы несколько лет пробовали, но не вышло. А сейчас, вот тот самый шанс добиться, чтобы эти учреждения, как и деддома, ежегодно проходили общественный мониторинг, чтобы была картина, как у них там в целом дела, все ли есть, достаточно ли воспитателей, как кормят.

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