Ещё одна жертва: родители семилетнего мальчика требуют наказать медсестру из новосибирской туберкулезной больницы, где произошел скандал

Медсестра, которая ударила ребенка, не знала, что мамочка из соседней палаты все записала. Фото: личный архив.

История с медсестрой-садистской из детского отделения Новосибирской областной туберкулезной больницы получила не самое лучшее продолжение. Как оказалось, она в клинике такая не одна: другая медсестра тоже подняла руку на маленького пациента. И снова попалась только благодаря видео. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

Жестокость медсестры вскрылась благодаря все той же мамочке из соседней палаты, которая обнародовала видео, как работница в белом халате хватает за волосы ребенка и швыряет ее на кровать.

— После случая, когда медсестра ударила девочку, я несколько дней в сончас ставила свой телефон к окошку между палатами, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка Ирина. — И сняла видео уже с другой медсестрой: она била по голове мальчика, который лежал в своей кровати и не спал во время сончаса. После этой выходки я больше провинившуюся медсестру не видела.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось найти родителей мальчика: они в шоке от увиденного:

— Сыну семь лет, у него — генерализованный туберкулез. В больнице он лежит один, потому что родителям с детьми такого возраста находиться не положено, — рассказала КП-Новосибирск мама ребенка. — Я была в ужасе, когда увидела в соцсетях на видео своего мальчика и что его бьют. Эту медсестру из ролика я видела первый раз.

То, что с ребенком что-то происходит, мама мальчика поняла, когда говорила с сыном по телефону:

— Он звонит каждый день, всегда говорит, что у него все хорошо. Но три дня назад он пожаловался, что у него болит глаз — вроде как синяк у него появился. Пыталась расспросить сына, откуда синяк, но ребенок сказал, что не знает, — говорит сибирячка. — Я бы с радостью забрала его из этой больницы, но сына не выпишут — у нас тяжелый случай туберкулеза, частые рецедивы, поэтому руки связаны. И для меня это кошмар!

Сейчас родные мальчики хотят добиться, чтобы медсестру наказали:

— Как вообще такое могло случиться: дети и так отрезаны от мира, из-за пандемии родителей не видят, им тяжело, а над ними еще и издеваются, — возмущается мама пострадавшего мальчика.

Юристы тоже советуют семье не пускать ситуацию на самотек:

— Медику грозит наказание по статье 116 УК РФ «Побои» — до двух лет лишения свободы, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист Кинстантин Зиновьев.

Тем временем Следственный комитет уже начал разбираться в истории со второй жестокой медсестрой из туберкулезной больницы:

— В ходе следствия будет дана правовая оценка этому факту, — пояснила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Это было не в первый раз»

Мы попросили посмотреть оба видео из туберкулезной больницы психолога Алену Махову: вот как она прокомментировала увиденное.

— Посмотрите внимательно на реакцию детей: только при виде медсестры они разбегаются и прячутся на своих кроватях. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что насилие к ним применялось не в первый раз, и женщин этих они боятся. Причем медсестры явно не одни там такие — это принятое, как норма, поведение. Не бывает такого, что добрый коллектив, и один там условно урод. Это коллективное поведение, они друг у друга это видят и перенимают, и это очень страшно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Туберкулезные больницы — самые закрытые»

Это обращение на своей страничке в «Фейсбуке» написала общественница Марина Аксенова:

- Видео, которое сегодня прорвало соцсети и вызвало шквал негодования нормальных людей, которые понимают, что маленький, больной ребенок требует внимания и заботы, а не вот это вот все... Ужасно, что взрослый человек допускает вообще возможность так себя вести. Но знаете, что? Я безмерно благодарна человеку, который все это заснял и выложил, спасибо большое! Потому как, туберкулезные больницы для нас, общественников, самые закрытые учреждения, в которые фиг попадешь. Мы несколько лет пробовали, но не вышло. А сейчас, вот тот самый шанс добиться, чтобы эти учреждения, как и деддома, ежегодно проходили общественный мониторинг, чтобы была картина, как у них там в целом дела, все ли есть, достаточно ли воспитателей, как кормят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ребенок рыдал и забивался под кровать»: медсестра поднимала за волосы и швыряла трехлетнюю девочку в новосибирской больнице

Видео с издевательствами над малышкой сняла одна из мам, оказавшаяся вместе с детьми в соседней палате (подробнее).

Новосибирская медсестра объяснила, почему швырнула ребенка на кровать: публикуем ее версию

Тем временем против женщины может быть возбуждено уголовное дело. От работы медик отстранена на время расследования (подробнее).

«Он сильно испугался, но сам отбился»: в Новосибирской области собаки напали на школьника

Дворняжки оказались соседские: их никогда не держали на цепи, хозяева разрешают им бегать по всему поселку (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru