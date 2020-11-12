«Как могли допустить такое»: на руководство новосибирской больницы, где били детей, завели уголовное дело

На руководство больницы, где били детей, завели уголовное дело. Фото: стоп-кадр

После скандала в детском отделении новосибирской туберкулезной больнице, где били детей, завели уголовное дело на руководство медучреждения. Следователи установят, кто из должностных лиц допустил жестокость медсестер, которые поднимали руку на детей.

— В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех должностных лиц из числа руководства, допустивших халатное отношение к своим обязанностям, — прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Это уже третье уголовное дело, которые возбудили следователи в отношении работников туберкулезной больницы. Напомним, скандал разгорелся после того, как было обнародовано видео, на котором медсестра схватила за волосы и швырнула на кровать трехлетнюю девочку. Позже появился второй ролик, где уже другая медсестра бьет по голове 6-летнего мальчика. Дети были госпитализированы без родителей. После проверки минздрава заведующего уволили, а в отношении медсестре возбудили уголовные дела. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и жестоком обращении с детьми. В ближайшее время во всех палатах больницы и коридоре поставят видеокамеры.

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