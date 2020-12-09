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«Не торопитесь!»: ученые рассказали, когда переболевшим коронавирусом можно ставить вакцину

Вирусолог Александр Чепурнов объяснил, почему прививка от COVID-19 будет бесполезной, если сделать ее раньше, чем надо
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Перед тем, как ставить прививку, вирусологи советуют проверить антитела.

Перед тем, как ставить прививку, вирусологи советуют проверить антитела.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые предупреждают: хотя сейчас и началась вакцинация от коронавируса по всей стране, прививку нужно ставить не всем. С этим согласен и Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины. В прошлом он был главой лаборатории в «Векторе», а сейчас изучает коронавирус в другом институте.

— Классический подход в иммунологии такой: человек имеет сильный постковидный иммунитет на определенный период времени после болезни — речь идет о 4 — 6 месяцах. И если в это время поставить вакцину, то она может не «привиться». То есть антитела, которые уже есть в организме человека, отторгнут тот антиген, который появится после введения препарата, — рассказал КП-Новосибирск Александр Чепурнов. — Вреда я в этом не вижу, но и пользы не будет.

— А как человеку понять, что все же пора прививаться? И есть же еще бессимптомные больные… Как быть?

— Необходимо следить за наличием антител в своем организме, сдавать анализы. Когда они будут на исходе, можно прививаться. И даже нужно, — считает Александр Алексеевич. — Но учитывайте важный нюанс: гамалеевская вакцина, которой сегодня прививают, — на основе аденовируса, она рекомбинантная. То есть разработчики взяли аденовирус, убрали часть генов, чтобы он стал совсем непатогенным, и вместо них вставили фрагменты генома коронавируса. Когда такая конструкция вводится в организм, начинают вырабатываться как аденовирусные, так и коронавирусные белки — это стимулирует иммунный ответ как к аденовирусу, так и к коронавирусу. Но, по иммунологической логике, повторно привить такой вакциной уже не удастся.

— С чем это связано?

— Такая конструкция — аденовирус со встроенными генами коронавируса — способна стимулировать иммунный ответ только один раз! Поскольку эта вакцина двухкратная, то уже использованы два подходящих типа аденовируса — 5-й и 26-й. Поэтому возможность сделать прививку нужно использовать очень рачительно. Сейчас ждем разъяснения разработчиков по этому вопросу.

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