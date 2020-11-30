Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 1 декабря 2020 года: Новый год встретим в масках

Новосибирцы будут праздновать Новый год при масочном режиме Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 1 декабря 2020 года. Данные тревожные: за прошедшие сутки врачи выявили 179 новых пациентов с COVID-19 в Новосибирской области. Всего с начала эпидемии в регионе заболели 22687 человек. Регион занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за стуки

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙ

По данным оперативного штаба, сразу 14 детей за сутки заразились коронавирусом в Новосибирской области. Всего с начала эпидемии COVID-19 заболел 1431 ребенок. В детской больнице №3 находятся 38 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Семеро новосибирцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, среди жертв болезни оказались трое мужчин: 65-летний пациент и двое 69-летних больных. Умерли четыре женщины в возрасте 53 года, 60 лет, 70 лет и 74 года. Общее число смертей с начала эпидемии составило 743 человека.

В отделениях реанимации находятся 198 пациентов, 48 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

КАК ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД

Новосибирцы отметят Новый год-2021 без специальных ограничений.

— Мы не будем отказываться от праздничных мероприятий как для взрослых, так и для детей. Их проведут в соответствии с правилами, предписанными Роспотребнадзором, — обещал глава региона Андрей Травников.

ПРОДЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОРОНАВИРУСУ В 2021 ГОДУ

Власти Новосибирской области решили продлить режим самоизоляции до весны. Как сообщили в правительстве региона по-прежнему в общественных местах необходимо быть в защитных масках. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Для людей в возрасте 65 лет и старше предписан режим самоизоляции.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 179 человек

Количество пациентов в реанимации: 198 человек

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: закрыты с 16 ноября.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов и небольшими группами.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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