Продление режима повышенной готовности в Новосибирске до марта 2021 года: что запретили до весны

Режим повышенной готовности продлили на три месяца. Фото: КП

Рассказываем, каким будет продление режима повышенной готовности в Новосибирске до марта 2021 года. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 30 ноября.

По-прежнему в общественных местах необходимо быть в защитных масках. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Для людей в возрасте 65 лет и старше предписан режим самоизоляции.

Напомним, с начала вспышки коронавирусом заболели больше 22 тысяч человек. От инфекции умерли 736 пациентов инфекционного госпиталя. В основном это пожилые люди. Количество заболевших коронавирусом с каждым днем растет. Для оказания помощи больным дополнительно были перепрофилировано несколько клиник.

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