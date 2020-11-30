В Новосибирске от коронавируса умерли семь человек за сутки: что о них известно

Еще семь пациентов умерли от коронавируса за сутки. Фото: КП

В понедельник, 30 ноября, стало известно о том, что еще 7 пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Все они — пожилые люди. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это двое мужчин в возрасте 65 лет, мужчина в возрасте 69 лет, женщины в возрасте 53 года, 60 лет, 70 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 743 человека, говорится в сообщении оперштаба.

На данный момент в реанимации находятся 198 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 48 пациентов.

За сутки коронавирус обнаружили у 179 человек, выздоровели 110 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 22687 человек, в том числу у 1431 ребенка, выздоровели 18408 пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца, до марта 2021 года. Ранее сообщалось, что он будет действовать до конца года.

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