Еще 179 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 22 тысяч человек

Коронавирусом заболели еще 179 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В понедельник, 30 ноября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за сутки коронавирус выявили еще у 179 человек. Из больниц выписали 110 человек. Их анализы показали отрицательный результат. Умерли семь пациентов инфекционного госпиталя. Все они — пожилые люди. В реанимации сейчас находятся 198 человек.

— С начала вспышки коронавирусом заболели 22 687 человек, том числе 1431 ребенок, выздоровели 18408 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Режим повышенной готовности планируют продлить до марта. Об этом сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. При этом глава региона отметил, что от праздничных мероприятий отказываться не будут. Их проведут в соответствии правилами безопасности.

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