Ограничения во время празднования Нового года 2021 в Новосибирске: губернатор Андрей Травников сделал заявление

Праздничные мероприятий отменять не будут.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Рассказываем, какими будут ограничения во время празднования Нового года 2021 в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 30 ноября.
— Мы не будем отказываться от праздничных мероприятий как для взрослых, так и для детей. Их проведут в соответствии с правилами, предписанными Роспотребнадзором, — отметил глава региона.
Ресторанам необходимо будет поставить столики так, чтобы соблюсти требование о социальной дистанции, а также ограничить количество посетителей.
Это же касается новогодних утренников. Учреждениям культуры придется отказаться от анимации в холлах. Все праздничные мероприятия также должны быть проведены в соответствии с правилами Роспотребнадзора. Так, например, заполняемость зрительных залов должна быть не больше половины.
Напомним, глава региона заявил о том, что в Новосибирске планируют продлить режим повышенной готовности до конца марта.
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