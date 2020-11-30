Ограничения во время празднования Нового года 2021 в Новосибирске: губернатор Андрей Травников сделал заявление

Праздничные мероприятий отменять не будут. Фото: Даба ДАБАЕВ

Рассказываем, какими будут ограничения во время празднования Нового года 2021 в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 30 ноября.

— Мы не будем отказываться от праздничных мероприятий как для взрослых, так и для детей. Их проведут в соответствии с правилами, предписанными Роспотребнадзором, — отметил глава региона.

Ресторанам необходимо будет поставить столики так, чтобы соблюсти требование о социальной дистанции, а также ограничить количество посетителей.

Это же касается новогодних утренников. Учреждениям культуры придется отказаться от анимации в холлах. Все праздничные мероприятия также должны быть проведены в соответствии с правилами Роспотребнадзора. Так, например, заполняемость зрительных залов должна быть не больше половины.

Напомним, глава региона заявил о том, что в Новосибирске планируют продлить режим повышенной готовности до конца марта.

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