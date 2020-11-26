Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 ноября 2020 года: штрафы и проверки больниц

В Новосибирске уже почти 22 тысячи случаев COVID-19 Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 ноября 2020 года, увы, не радуют: с наяала всврачи выявили 187 новых заболевших COVID-19 среди жителей региона. Всего в Новосибирской области с начала эпидемии коронавируса заразились 21972 человека, из них 17810 пациентов выздоровели и были выписаны по из больниц. Регион занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирске

ДЕТИ БОЛЕЮТ МЕНЬШЕ

За прошедшие сутки заболели ковидом 4 ребенка. Общее число заразившихся детей с начала эпидемии составляет 1397 случаев. Врачи госпитализировали в детскую больницу №3 38 маленьких пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на опасное заболевание.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Шестеро новосибирцев умерли от коронавируса за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, умерли двое мужчин в возрасте 54 года и 63 лет, а также четыре женщины в возрасте 59 лет, 75 лет, 77 лет и 82 лет. Всего в регионе скончались 717 пациентов за время борьбы с COVID-19.

В отделениях реанимации новосибирских больниц находятся 209 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 50 пациентов.

БОЛЬНИЦУ ПРОВЕРЯТ ПОСЛЕ СУИЦИДА

Региональный минздрав проверит новосибирскую больницу №25, где с начала эпидемии коронавируса с собой покончили уже два пациента. Этим займется специальная комиссия, однако уже известно, что в трагедии нет вины врачей. В минздраве уточнили, что первый случай произошел в отделении реанимации, а второй пациент уже готовился к выписке.

БОЛЬНИЦУ ОШТРАФОВАЛИ НА СТО ТЫСЯЧ

Новосибирская больница №11 заплатит 100 тысяч рублей штрафа за нарушение санитарных требований. Поводом стали жалобы пациентов на плохую гигиену, которые подтвердила проверка «Роспотребнадзора». Суд не стал называть конкретные нарушения, редакция «КП-Новосибирск» направила запрос в минздрав.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 187 человек

Количество пациентов в реанимации: 209 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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