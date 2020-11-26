В Новосибирске коронавирусом заболели 187 человек за сутки: выздоровело больше

Впервые за долгое время количество выздоровевших пациентов превысило число заболевших коронавирусом. Фото: КП

В четверг, 26 ноября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию диагностировали еще у 187 человек за сутки. При этом впервые за последнее время выздоровело больше, чем заболело: 193 человека выписали. Умерли 6 пациентов инфекционного госпиталя. В основном это пожилые люди.

— В регионе зарегистрирован 21972 случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 1397 детей. 17810 человек выписаны с выздоровлением, умерли 717 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

По-прежнему в реанимации находится большое количество людей — 209 пациентов. У них болезнь протекает в тяжелой форме. К аппарату ИВЛ подключены 50 человек.

Министр образования рассказал, какими будут зимние каникулы в Новосибирске в январе 2021 года. Пока их не планирую продлевать из-за угрозы распространения коронавируса. Но такой вариант возможен, если эпидобстановка в праздники ухудшится.

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